Reprodução: R7 Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convocou a imprensa nesta quinta-feira (29) para sua live semanal, às 19h. Ele promete "provar" que houve fraude na eleição para presidente em 2014, vencida por Dilma Rousseff (PT).

A Secom (Secretaria de Comunicação do Planalto) informou que 25 jornalistas selecionados acompanharão a live presencialmente, mas não poderão realizar perguntas. Alguns veículos transmitirão a coletiva ao vivo.

Bolsonaro tem aumentado o tom em sua pretensão de implementar o voto impresso. Sem nunca ter apresentado provas, ele afirmou algumas vezes que teria vencido a eleição de 2018 no primeiro turno se as eleições fossem "limpas".

Na última ocasião, na manhã desta quinta-feira, o presidente disse a apoiadores no Palácio da Alvorada que "poderemos ter problemas" caso a eleição do ano que vem seja realizada no modelo atual.