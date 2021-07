Reprodução iG Minas Gerais Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que "deve" disputar a reeleição em 2022, mas que não pode "garantir" isso. Apesar de já adotar uma postura de candidato, e de frequentemente dizer que pode sair do governo só em 2026, Bolsonaro ainda não confirmou se disputará a reeleição.

A declaração foi feita em entrevista à rádio Mundial, da Bahia, enquanto o presidente falava sobre a busca de um partido político . Ele voltou a dizer que uma das opções é se filiar ao PP.

"Eu tenho que ter um partido político. Não sei se vou disputar as eleições do ano que vem. Devo disputar, não posso garantir. Temos conversado com vários partidos, entre eles o Partido Progressista, ao qual integrei por aproximadamente 20 anos ao longo de 28 que eu fui deputado federal."

Bolsonaro também comentou a nomeação do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a Casa Civil , classificada por ele como "ministério mais importante do governo":

"Trouxe para dentro da Presidência agora, (para) o ministério mais importante nosso, que é o da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, que é um homem adequado para conversar com o Parlamento."

Você viu?

O presidente disse ter "certeza" de que o diálogo com o Congresso irá melhorar "muito" e afirmou que "ninguém melhor" para essa tarefa do que Nogueira:

"Tenho certeza que a interlocução melhorará e muito. É um ministério muito importante para nós, tendo vista que nós temos que conversar com o Parlamento brasileiro. E ninguém melhor que do que um senador experiente como Ciro Nogueira."

Sobre Luiz Eduardo Ramos, que chefiava a Casa Civil e foi deslocado para a Secretaria-Geral, Bolsonaro disse que ele é "nota 9", mas que falta saber conversar com parlamentares.

"O general Ramos é uma pessoa nota 9. Ele não é 10 porque falta para ele um pouco de conhecimento para melhor conversar com o parlamentar. É a mesma coisa eu querer que o Ciro Nogueira converse com o Alto Comando da Forças Armadas."