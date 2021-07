Reprodução João Doria antecipa, novamente, o calendário de imunização contra a Covid no estado de São Paulo

João Doria (PSDB), governador do estado de São Paulo, antecipará mais uma vez o calendário oficial de vacinação. A imunização aos adultos com idade acima de 18 anos, com a primeira dose, era prevista para se encerrar em 20 de agosto . Agora, toda esta faixa etária será finalizada na primeira quinzena do próximo mês. Adolescentes receberão as primeiras doses na sequência. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

De 20 a 29 de agosto: Adolescentes que tenham comorbidades, deficiências e/ou gestantes de 12 a 17 anos.

De 30 de agosto a 5 de setembro: adolescentes em geral, de 15 a 17 anos.

De 6 a 12 de setembro: adolescentes em geral, de 12 a 14 anos.

Ao todo, o estado de São Paulo já aplicou quase 35 milhões de doses dos imunizantes contra o novo coronavírus e encontra-se com 75% da sua população adulta vacinada com a primeira dose.

De todo este montante, 25,3 milhões de aplicações foram realizadas com as vacinas Coronavac, Pfizer e Oxford/AstraZeneca; 8,3 milhões delas foram da segunda dose; e 1 milhão corresponde à Janssen, que exige apenas uma única dose.

Das diferentes vacinas citadas acima, a que mais foi aplicada no estado paulista foi a Oxford/AstraZeneca, com 15,4 milhões de aplicações; em segundo lugar, encontra-se a Coronavac, com 14,3 milhões; em seguida, a da Pfizer, com 3,8 milhões; e, por fim, da Janssen com um milhão.





O tucano fará o anúncio oficial da nova meta de imunização durante a coletiva de imprensa que ocorrerá nesta quarta (27), no Palácio dos Bandeirantes.