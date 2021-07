Redes sociais/Reprodução Queiroz e Bolsonaro

Dois dias após postar em suas redes sociais mensagens críticas a companheiros de Jair Bolsonaro, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, voltou a elogiar o presidente da República em postagens. "O melhor presidente de todos os tempos. Que Deus lhe cubra de bênção por toda sua vida", escreveu Queiroz, compartilhando uma publicação de 2018.



Reprodução Postagem de Queiroz elogiando Bolsonaro





No domingo, o policial militar reformado postou uma foto em que está ao lado do deputado Helio Lopes (PSL-RJ), Max Guilherme Machado de Moura (assessor da Presidência), Fernando Nascimento Pessoa (auxiliar de Flávio Bolsonaro) e Jair Bolsonaro. Na legenda, uma mensagem ressentida: "É! Faz tempo que eu não existo para esses três papagaios aí! Águas de salsichas, literalmente! Vida que segue?", escreveu. Abaixo, Queiroz comentou: "Minha metralhadora tá cheia de balas".

Reprodução Postagem crítica de Queiroz a Bolsonaro. Recado?

A postagem, que mais parecia um recado ao presidente, repercutiu nas redes sociais. A análise era a de que Queiroz estaria se sentindo "abandonado" pela família do presidente. O ex-assessor é apontado como operador das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando o hoje senador era deputado estadual do Rio.

No mesmo domingo, Queiroz apagou as postagens e justificou que havia sido uma "isca" para identificar "petistas infiltrados em seu perfil".