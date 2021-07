Reprodução/CNN Joice Hasselmann

Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, até a noite da última segunda-feira, 26, os investigadores não encontraram registros de anormalidade ou presença de estranhos ou suspeitos nas imagens captadas pelas câmeras de segurança do edifício onde mora a deputada federal Joice Halsselmann , em Brasília. Os vídeos são analisados por agentes da Polícia Legislativa da Câmara, que investigam o caso.

São analisadas imagens do domingo, 18, quando ocorreu o episódio que Joice acredita ter sido um atentado, deixando-a com cinco fraturas no rosto e uma na costela, cortes e hematomas no corpo. Os agentes também analisam os vídeos dos dias seguintes.

Um laudo pode ser divulgado entre hoje e amanhã pela Polícia Legislativa da Câmara. Joice prestou depoimento à polícia e foi submetida a um exame de corpo de delito no IML na última segunda.

- Com informações do colunista Lauro Jardim, de O Globo.