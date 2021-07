Roda Viva - TV Cultura Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), negou que tenha agredido a esposa em 2011, conforme consta em um boletim de ocorrência feito pela cônjuge, Regina Carnovale. No programa Roda Viva , da TV Cultura , Nunes disse que o episódio nunca aconteceu e que o B.O. é falso.

"Nunca agredi ninguém. Não sei mais o que falar sobre esse assunto, porque é algo que nunca ocorreu", disse. "Eu vivo com ela, a amo, ela me ama, a gente vive super bem".

O episódio foi revelado por reportagem do jornal Folha de S. Paulo em outubro do ano passado, durante a campanha que elegeu Bruno Covas — cabeça da chapa que tinha Ricardo Nunes como vice-prefeito.

À época, a esposa do atual prefeito negou a violência e disse que as informações que prestara no B.O. eram falsas. Pouco depois, disse não se lembrar de ter registrado a ocorrência.

Segundo Nunes, os 'adversários' usam o caso para "atacar" ou "tentar diminuir" sua credibilidade.