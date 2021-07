O Antagonista Vice-presidente Hamilton Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que parte dos eleitores que votaram no presidente Jair Bolsonaro em 2018 podem "se sentir um pouco confundidos" com a aproximação dele com partidos do Centrão.

Mourão ressaltou que os eleitores mais fiéis de Bolsonaro, por outro lado, analisam a "pessoa", "independente do partido".

"O eleitor que é o eleitor do presidente Bolsonaro, vamos dizer assim, que é uma parcela de 25%, 30% da população, ele olha a pessoa, independente do partido em que ele está", disse o vice-presidente, ao chegar no Palácio do Planalto na manhã desta sexta.

Já aqueles que votaram por uma "questão mais programática", segundo Mourão, podem ficar confusos, mas isso irá depender das "ações" do governo:

"Agora, a outra parte dos eleitores que também votaram no presidente, e aí foi uma questão mais programática e, vamos dizer assim, de visão de futuro para o país, esses podem até se sentir um pouco confundidos. Isso vai depender obviamente, então, das ações daqui para lá."

O convite de Bolsonaro para o senador Ciro Nogueira (PP-PI) assumir a Casa Civil foi o ponto alto até aqui da aproximação do presidente com o Centrão, que começou no ano passado. Nesta sexta-feira, Bolsonaro disse que é "obrigado" a se aliar a esses partidos, pela governabilidade, e disse que existe a chance de ele próprio filiar-se ao PP.