Anderson Riedel/PR Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ofendeu os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em conversa conversa com apoiadores na manhã da última quinta-feira, 22, no Palácio do Alvorada, ele disse que quem vota no petista é "jumento de duas pernas".

Um apoiador falou que Lula faria uma “jumenciata”, em referências às "motociatas" realizadas por Bolsonaro. “Acho que é jumento de duas pernas, eleitor dele, tem bastante”, respondeu o presidente.

Em outras ocasiões, Bolsonaro já falou, em tom de riso, sobre as "jumenciatas" que Lula deveria fazer. A referência vem, originalmente, de carreata, manifestações feitas com filas de carros. As pesquisas de intenção de voto, até o momento, apontam que as eleições de 2022 serão decididas entre Lula, liderando as intenções, e o atual presidente.