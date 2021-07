Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados O deputado Arthur Lira, do PP do Alagoas

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), negou nesta quinta-feira, 22, a informação divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo de que o ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto, teria ameaçado a Câmara, condicionando as eleições de 2022 ao voto impresso e "auditável". Segundo o jornal, o militar teria dito a Lira que, sem essas condições, não haveria eleição no Brasil no próximo ano.

Na reportagem do Estadão, quando Braga Netto teria enviado o recado para Lira, ele teria sido acompanhado dos comandantes militares das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército. Lira afirmou ao blog de Ana Flor, no G1, que vai se posicionar oficialmente, por meio de nota, sobre o assunto. Segundo o portal, ele chegou a dizer que a informação é uma "invenção".

Nas redes sociais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, disse que conversou com Lira e Braga Netto e que ambos desmentiram "enfaticamente" a informação do Estadão e que tenha havido qualquer ameaça. "Temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente e mobilizada em favor da democracia", escreveu.

Conversei com o Ministro da Defesa e com o Presidente da Câmara e ambos desmentiram, enfaticamente, qualquer episódio de ameaça às eleições. Temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente e mobilizada em favor da democracia. — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) July 22, 2021

Lira também usou o Twitter para se expressar, mas não chegou a desmentir claramente o assunto. "A despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é: o brasileiro quer vacina, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem", escreveu.

As últimas decisões do governo foram pelo reconhecimento da política e da articulação como único meio de fazer o País avançar. — Arthur Lira (@ArthurLira_) July 22, 2021

- Com informações do G1.