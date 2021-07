O Antagonista Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta

O ex-ministro da Saúde e possível candidato à presidência Luiz Henrique Mandetta (DEM) criticou as falas do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do ex-presidente Lula (PT) , que rechaçaram uma via alternativa às duas candidaturas. Segundo Mandetta, Lula e Bolsonaro "estão com medo" da terceira via, pois "precisam um do outro".



"Bolsonaro e Lula querem te convencer de que não existe terceira via. Eles precisam um do outro, e estão com medo. Um terço dos brasileiros rejeita esse pesadelo e tem esperança em um futuro de respeito, diálogo, união e seriedade no combate à corrupção #NemLulaNemBolsonaro", escreveu em sua conta no Twitter.

Ontem (20), tanto Bolsonaro quanto Lula rechaçaram a ideia de uma terceira via, em entrevistas concedidas a dois veículos de comunicação.

Segundo Lula, terceira via é "coisa de partido que não quer ter candidato". "O que está acontecendo é, de um lado, a democracia, e do outro, o fascismo. Eu represento a democracia; Bolsonaro, o fascismo (...) As pessoas que estão vendo que não tem chance criam a história de terceira via", disse.

Já Bolsonaro disse que uma candidatura alternativa não atrai a "simpatia da população" e que "não existe terceira via, está polarizado".