Agência Brasil Senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI)

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do partido, teria aceitado o convite do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para comandar o ministério da Casa Civil . As informações são de Igor Gadelha, do Metrópoles.

A troca no ministério começou a ser negociada ainda antes do recesso parlamentar. As tratativas se iniciaram de forma presencial, em Brasília, e foram concluídas por telefone, já que o senador passa está de férias fora do país.

Caso a troca se confirme, Luiz Eduardo Ramos poderá ser indicado a outro posto no governo. Atualmente, o cenário mais provável é que Ramos substitue Onyx Lorenzoni na Secretaria-Geral da Presidência. Isso porque, na avaliação de Bolsonaro, Onyx poderia assumir um novo ministério, que poderia ser a recriação da pasta do Trabalho.

Com a reforma ministerial, Bolsonaro busca 'melhorar' a relação com o senador, uma vez que o próprio Ciro já deu sinais de insatisfação com o governo. Segundo fontes no Congresso, o parlamentar chegou a sinalizar um possível rompimento com o Planalto.