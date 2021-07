Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Ciro Nogueira é cotado para se tornar ministro no governo Bolsonaro

Ciro Nogueira, senador e presidente do Progressistas , deverá assumir o ministério da Casa Civil após indicação positiva de Jair Bolsonaro (sem partido). Após uma reunião na tarde da última terça-feira (20), o presidente da República teria concordado com a mudança que visa reorganizar alguns ministérios para conter a crise política vivida pelo Planalto. As informações são da CNN Brasil.

O atual chefe da pasta, Luiz Eduardo Ramos, poderá ser indicado a outro posto no governo. Atualmente, o cenário mais provável é que Ramos substitue Onyx Lorenzoni na Secretaria-Geral da Presidência. Isso porque, na avaliação de Bolsonaro, Onyx poderia assumir um novo ministério, que poderia ser a recriação da pasta do Trabalho .

A intenção do presidente Jair Bolsonaro seria a de 'melhorar' a relação com o senador, uma vez que o próprio Ciro já deu sinais de insatisfação com o governo. Segundo fontes no Congresso, o parlamentar chegou a sinalizar um possível rompimento com o Planalto.





Além disso, o rápido anúncio de Bolsonaro que iria vetar o fundo eleitoral, com valores triplicados em relação aos últimos pleitos, desagradou o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL). Outros membros do Progressistas também reprovaram a atitude do capitão reformado do Exército.