Reprodução: iG Minas Gerais Governador de São Paulo, João Doria

O governador de São Paulo e pré-candidato à presidência pelo PSDB , João Doria , chamou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de "Messias da morte" durante discurso em Goiás neste sábado (10).

“Esse psicopata que se chama Jair Messias Bolsonaro. Messias do quê? Messias da morte!”, disse ao manifestar arrependimento de ter votado no atual chefe do Executivo na eleição de 2018.



O tucano também se referiu a Bolsonaro como "facínora" e negacionista. Segurando uma caixinha de CoronaVac na mão, o governador também criticou os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas .

“Refuto as manifestações do presidente Bolsonaro contra as instituições democráticas."



Sobre a disputa pela presidência em 2022, Doria disse que o Brasil encontrará um caminho alternativo a Bolsonaro e ao ex-presidenete Lula. “PSDB será a melhor via, não 3ª via. Fora Bolsonaro e nada de Lula!”, disse.