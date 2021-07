Divulgação/Agência Senado/Edilson Rodrigues Presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM)

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM) , cobrou um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre as acusações feitas pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) de que o governo ignorou as suspeitas de corrupção nas negociações para compra da vacina indiana Covaxin.

"Presidente, eu não prejulgo o senhor, mas hoje eu, o vice-presidente e o relator da CPI estamos mandando uma carta ao senhor, para o senhor dizer se o deputado Luis Miranda está falando a verdade ou mentido. O senhor não respondeu e quer desqualificar a CPI. É só uma resposta que queremos. Senhor presidente, diga pra a gente que o deputado está mentindo. Diga que o seu líder na Câmara [Ricardo Barros - acusado de envolvimento no caso de corrupção] é um homem honesto. Presidente, não é o senhor que vai parar essa CPI. Essa CPI vai se aprofundar", disse Aziz em recado a Bolsonaro.

Aziz também comentou sobre o fato de Bolsonaro tentar descredibilizar a CPI no "cercadinho" do Palácio da Alvorada, onde todos os dias conversa com apoiadores. "Eu o desafio a procurar um processo em que eu seja réu ou denunciado. Vossa Excelencia já mandou vasculharem minha vida toda. A doutora Francieli está confirmando [em depoimento] o que falamos sempre: nem propaganda de vacinação esse governo quis fazer", disse o presidente da CPI.