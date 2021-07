Kakay/Arquivo pessoal Bandeirão usado nas manifestações contra Bolsonaro em 19 de junho

O Movimento Brasil Livre ( MBL ) e o Vem Pra Rua marcaram para 12 de setembro atos nacionais pedindo pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Até o momento, manifestações estão previstas para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte , e são apoiadas por siglas de direita contrárias ao governo federal, como o Novo e o PSL.

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), membro do MBL, declarou que será uma “manifestação ampla”, e que ‘vandalismo e violência’ não serão aceitos.

Confira tuíte:

Nós vamos trabalhar para que essa seja a MAIOR manifestação da HISTÓRIA contra Bolsonaro. Vamos todos às ruas atrás de você, Bolsonaro, e todos aqueles que participam desse esquema, incluindo seus filhos parlamentares corruptos, vagabundos e quadrilheiros. #12SetForaBolsonaro — Kim Kataguiri 🇧🇷 (@KimKataguiri) July 8, 2021

Os organizadores deixaram para setembro as manifestações por levar em conta o plano nacional de imunização contra a Covid-19 , já que a expectativa é de que neste mês, a vacinação estará mais avançada.

Entre apoiadores das manifestações estão o deputado estadual Arthur do Val (Patriota-SP); Roberto Freire, presidente do Cidadania; o diretório do PSDB em São Paulo e o movimento Eu Sou Livres.

Grupos de esquerda já realizaram neste ano 3 grandes manifestações nacionais pelo impeachment de Bolsonaro e cobrando avanço da vacinação, todavia, o MBL e o Vem Pra Rua não aderiram.

Na última semana, manifestantes com bandeiras do PSDB foram agredidos por militantes do PCO durante protesto na Avenida Paulista, em São Paulo.