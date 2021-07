Reprodução Flordelis em sessão na Câmara dos Deputados

O advogado Angelo Máximo, que representa o pai do pastor Anderson do Carmo, pediu à juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, que não autorize a retirada da tornozeleira eletrônica usada pela deputada federal Flordelis dos Santos de Souza . A solicitação para a remoção do aparelho foi feita na última semana pela defesa da parlamentar.



Máximo argumenta, em seu pedido, que o monitoramento da deputada foi imposto não apenas por ameaças a uma testemunha, mas também pela dificuldade encontrada pela Justiça do Rio e Câmara dos Deputados para intimá-la no ano passado.

O advogado alega ainda que a defesa da deputada já recorreu da decisão que determinou a colocação da tornozeleira no Tribunal de Justiça do Rio, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, por isso não caberia novo pedido em 1ª instância.



Angelo Máximo pede à juíza que a decisão de outubro do ano passado, na qual Nearis determinou o uso da tornozeleira, seja mantida. O advogado atua como assistente de acusação no processo criminal no qual Flordelis é ré por ser mandante da morte do marido.

Para decidir sobre o pedido da defesa de Flordelis, a magistrada ainda aguarda manifestação do Ministério Público.



No pedido para retirada da tornozeleira, os advogados de Flordelis alegam que por causa de problemas frequentes com o equipamento, a parlamentar acaba precisando se deslocar até uma central da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio em meio à pandemia da Covid-19 , o que vem trazendo riscos à sua saúde.