Reprodução: iG Minas Gerais Apresentador José Luiz Datena

Nesta terça-feira (6), o apresentador da TV Bandeirantes, José Luiz Datena afirmou que seu foco nas eleições de 2022 é o Senado .

Ontem (5), Datena assinou sua filiação ao Partido Social Liberal (PSL). O partido deve lançá-lo como pré-candidato à Presidência da República nas próximas eleições presidenciáveis.

A declaração ocorreu durante a transição do programa "Melhor da Tarde", com Catia Fonseca, para o "Brasil Urgente". A apresentadora questionou se a pré-candidatura de Datena era verdade.

"Não, disseram isso, né? Eu me filiei ao partido, ao PSL, e tem projetos aí do partido. Meu foco continua sendo o Senado , eu sempre disse para todo mundo que o meu foco é o Senado. Mas o Tancredo dizia que política é destino, né?"

O apresentador continuou: "Mas meu foco... Eu acho que você querer adiantar qualquer coisa agora é precipitado. Estamos no meio de uma pandemia, falar de eleição agora é precipitado. Mas..."

O acerto da filiação do apresentador ocorreu, na semana passada, em São Paulo, durante um jantar com o presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), e do PSL, deputado federal Luciano Bivar (PE). Portanto, Datena deixa o MDB. Um possível anúncio oficial é avaliado pelo PSL.