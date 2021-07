Isac Nóbrega/PR Apresentador José Luiz Datena





O apresentador, José Luiz Datena, assinou sua filiação ao Partido Social Liberal (PSL) , nesta segunda-feira (5). O partido lançará Datena como pré-candidato à Presidência da República, em 2022. As informações são do jornal O Globo.

A sigla pretende lançá-lo como uma opção de centro para as eleições de 2022. O acerto da filiação do apresentador ocorreu, na semana passada, em São Paulo, durante um jantar com o presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), e do PSL, deputado federal Luciano Bivar (PE). Portanto, Datena deixa o MDB.

Um possível anúncio oficial é avaliado pelo PSL.

Reprodução Ficha de filiação de Datena ao PSL