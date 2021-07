Edilson Rodrigues/Agência Senado Omar Aziz

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM) , disse durante o depoimento da servidora Regina Célia Silva Oliveira desta terça (6) , que a Comissão não irá parar com o recesso parlamentar no Congresso, que está previsto para o dia 18 de julho.

"Esta CPI não vai parar. A CPI não terá recesso, não temos o direito de tirar férias enquanto as pessoas estão morrendo. Nós temos a vida toda para tirar férias", disse o senador

"Não dá para tirar férias com pessoas sendo vítimas da Covid-19 pelo negacionismo, pela falta de espírito público, como eu tenho visto aqui. Servidores se reunirem em restaurantes para tratar de propina. Enquanto nós provavelmente estaríamos de férias, estaria morrendo gente. Por isso, a CPI continuará em pleno recesso. Iremos continuar trabalhando", reafirmou Aziz.



O recesso parlamentar está previsto para iniciar no dia 18 de julho e encerrar no dia 31 do mesmo mês. Durante o período, funciona a Comissão Representativa, à qual são conferidos alguns poderes, como o de aprovar créditos adicionais solicitados pelo governo e fiscalizar os atos do Executivo .