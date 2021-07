Reprodução Lula tem 46% das intenções de votos para 2022 contra 26,6% de Bolsonaro, segundo pesquisa da CNT

A Confederação Nacional do Transporte divulgou, nesta segunda-feira, 05, os resultados da rodada 149 da Pesquisa CNT de Opinião. Realizada em parceria com o Instituto MDA de 1º a 3 de julho de 2021, a pesquisa mostra as avaliações do governo e o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro , que atingiu o seu pior patamar. Sobre as eleições presidenciais de 2022, a pesquisa traz as intenções de voto dos entrevistados, tópico que Lula lidera com 41,3%, além da opinião sobre os tipos de urna eleitoral.

A pesquisa CNT traz também a percepção da população sobre questões relacionadas à situação do país para emprego, saúde, educação e segurança pública. Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais, em 137 municípios de 25 Unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. Confira:

Intenção de voto para eleições de 2022:

Lula - 46,3%

Bolsonaro - 26,6%

Ciro Gomes - 5,9%

Sérgio Moro - 5,9%

João Dória - 2,1%

Branco/Nulo - 8,6%

Indecisos - 7,8%

Avaliação do Governo Bolsonaro:

Positiva (ótimo + bom) - 27,7%

Regular - 22,7%

Negativa (ruim + péssimo) - 48,2%

Avaliação pessoal do presidente Jair Bolsonaro:

Aprovação - 33,8%

Desaprovação - 62,5%

Não souberam responder ou não responderam - 3,7%



*A desaprovação é a maior já atingida pelo presidente. Em outubro de 2020, ele tinha 43,2% de desaprovação, em fevereiro deste ano 51,4%.

Confiança nas urnas eletrônicas:

Elevada - 32,9%

Moderada - 30,8%

Baixa - 15,8%

Sem confiança - 18,7%