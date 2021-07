Arquivo pessoal Heloísa de Carvalho, professora, diz que não tem como não ir à rua e gritar "Fora, Bolsonaro"

A professora Heloísa de Carvalho, filha do guru bolsonarista Olavo de Carvalho , recém-filiada ao PT , irá ao protesto contra o presidente Jair Bolsonaro neste sábado (3), na Avenida Paulista, para pedir o impeachment.



"Vou sair de casa correndo riscos, mas não tem como não ir às ruas e gritar 'Fora, Bolsonaro genocida, corrupto e negacionista'. É por mais de 500 mil vítimas e mais de milhares que esse governo ainda vai fazer pelo descaso na pandemia", disse a filha de Olavo de Carvalho ao Metrópoles.

Facebook/Reprodução Heloísa na juventude com o pai, Olavo de Carvalho

Moradora de Atibaia (SP) e professora, Heloísa recebeu a primeira dose de vacina contra a Covid-19 em maio e diz que, mesmo sabendo dos riscos, é preciso derrubar o bolsonarismo.

Ativa nas redes sociais, a filha do guru bolsonarista publicou recentemente imagens convocando seus seguidores para o ato contra o presidente da República e lembrou de nomes que lutaram pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT), mas hoje, apesar de se mostrarem contrários a Bolsonaro, nada ou pouco fazem para derrubá-lo.

Heloísa de Carvalho é rompida com o pai e já esteve envolvida em outras polêmicas, como quando rebateu a fala de seu pai dizendo que ele "mente muito" após o astrólogo divulgar que estava com pneumonia . A filha de Olavo também denunciou o paradeiro de Fabrício Queiroz , ex-assessor de Flávio Bolsonaro investigado no caso das rachadinhas e que estava em Atibaia (SP), sua cidade, quando estava foragido.