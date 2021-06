Luciano Rocha Deputado Alexandre Frota (PSDB-SP)

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (30) um video onde ele vai ate a frente do Palácio do Planalto, sede do gabinete do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) protestar contra as acusações de irregularidades na compra de vacinas pelo governo. “Bolsonaro não tem coragem de vir falar comigo aqui”, diz.

No video, o deputado, que chega a discutir com um segurança que afirma que ele não está autorizado a gravar no local, cita a denúncia de que membro do governo federal cobrou propina de US$1 por cada dose de vacina comprada de empresa intermediária.

“O Bolsonaro ano passado acabou com a Lava Jato dizendo que não havia corrupção no governo dele. O esquema de propina deles era moderno”, alega Frota. “Enquanto o povo estava morrendo, eles estavam buscando maneira de ganhar propina em cima da vacina”, completa.

Confira o video onde o parlamentar critica duramente Bolsonaro:

Fui chamar o @jairbolsonaro no Palacio para ver se ele tem coragem de sair para falar comigo .Covarde mas valeu o Registro . @camaradeputados @VEJA @folha @spforabolsonaro @fernandapsol pic.twitter.com/hoh9LtCEi3 — Alexandre Frota 77 (@77_frota) June 30, 2021







Frota afirma no video que chegou ao Planalto às 9h da manhã. Segundo a agenda presidencial, Bolsonaro, naquele instante, estava reunido com o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19.