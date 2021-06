Divulgação/Agência Senado/Edilson Rodrigues Relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL)

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), provocou o depoente desta quarta-feira, 30, o empresário Carlos Wizard , após se negar a responder as perguntas dos senadores. Wizard possui respaldo do Supremo Tribunal Federal (STF), com um habeas corpus, para permanecer em silêncio na comissão parlamentar de inquérito.

"O Brasil está vendo que os machões da internet ficam calados aqui na CPI", disse Calheiros. Veja:

"Os machões da internet ficam caladinhos aqui na CPI", ironiza o senador Renan Calheiros sobre Carlos Wizard se recusar a responder os questionamentos dos parlamentares.



O empresário Carlos Wizard, suspeito de participar do suposto "gabinete paralelo", para orientação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para assuntos da Saúde durante a pandemia da Covid-19. Após um discurso inicial na CPI da Covid, no qual afirmou não participar do grupo, mas colaborar como voluntário com o Ministério da Saúde, Wizard informou que não iria responder a nenhuma pergunta dos senadores da comissão.