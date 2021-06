Câmara dos Deputados Líder do Governo na Câmara, deputado Ricardo Barros

Envolvido na investigação sobre a compra da vacina Covaxin pelo governo federal , o deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR) disse que não vai deixar a liderança do governo na Câmara. As informações são da jornalista Malu Gaspar , do O Globo.



“Eu sei me defender. Não vou sair da liderança”, disse ele ontem (28) em uma reunião de líderes do governo.

Barros, que foi ministro da Saúde durante a gestão Temer, disse que “entende do assunto” e negou estar por trás das pressões sofridas pelo servidor técnico Luis Ricardo Miranda para importação da Covaxin.

O deputado está negociando com o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, a data de sua oitiva na comissão parlamentar de inquérito. O requerimento foi apresentado ontem pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-ES).