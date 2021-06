Câmara dos Deputados Líder do Governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros

Flávio Pansieri, advogado do líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), atuou como representante legal da vacina chinesa Convidecia no Brasil, do laboratório CanSino Biologics. Ele teria inclusive participado de reunião com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). As informações são da Folha de S. Paulo.

O advogado é sócio do genro de Ricardo Barros. Segundo o site da Anvisa, a reunião ocorrida no dia 30 de abril tratou de “atualizações sobre a desenvolvimento da vacina do IVB & Belcher & CanSinoBio a ser submetida a uso emergencial para a Anvisa”.

A negociação pela aquisição do imunizante pelo Ministério da Saúde é alvo de investigação da CPI da Covid. A empresa Belcher Farmacêutica, sediada em Maringá (PR), atuou como representante no Brasil do laboratório CanSino Biologics. Ontem (28), a Anvisa encerroou o processo de autorização emergencial de vacina.

Ricardo Barros foi citado na CPI da Covid pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) como o parlamentar responsável por fazer lobby pela aquisição superfaturada da vacina Covaxin. Em sua defesa, o líder do governo apresentou a íntegra da defesa preliminar enviada à Justiça Federal, assinado por Pansieri.

Você viu?

Além de advogar para Barros, Pansieri acompanhou o parlamentar durante encontro com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Palácio do Planalto no dia 24 de fevereiro, durante a posse do deputado do centrão João Roma (Republicanos-BA) no Ministério da Cidadania.

Procurado pela Folha, Ricardo Barros afirmou que não haver problema no fato de seu advogado ter atuado em favor da vacina. Ele também negou ter apresentado Pansieri a Bolsonaro na condição de representante legal da vacina.

Pansieri disse à Folha de S. Paulo que seu escritório nunca representou a vacina Convidecia, mas que "apenas atuou perante a Anvisa no assessorando jurídico regulatório para o registro da Vacina". "A atuação técnica regulatória no registro da vacina não tem qualquer impedimento legal. Por fim registramos que desde 10/06 não somos mais advogados do regulatório da vacina."

Ricardo Barros deve ser ouvido pela CPI da Covid nas próximas semanas. Ele é alvo de requerimento apresentado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) nesta segunda-feira (28).