Divulgação/Agência Senado/Edilson Rodrigues Deputado estadual do Amazonas Fausto Junior na CPI da Covid





O deputado estadual Fausto Junior, relator da CPI na Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, afirmou, nesta terça-feira (29), em depoimento à Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19 que haverá uma nova CPI no estado do Amazonas, porém não assinou, pois não concorda com o objeto.

O deputado estadual respondeu ao pedido do senador Humber Costa (PT-PE), que inicie uma nova investigação, e disse que iria revelar ao final do depoimento que uma nova Comissão já está encaminhada.

"Senador lhe agradeço também, e quero adiantar que esse desafio que vossa excelência acabou de me incubir, eu já iria anunciar no final do depoimento".





Após esta declaração, o presidente da CPI da Covid-19, senador Omar Aziz (PSD-AM), perguntou se já teria uma nova CPI na Assembléia, se estavam colhendo assinaturas, e se o deputado teria assinado. Em resposta Fausto Junior afirmou que não assinou, pois não concorda com o objeto, no qual chamou de vago.

"Não, porque eu não concordo com o objeto. Pandemia de forma vaga".