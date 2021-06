Marcos Corrêa/PR Apresentador José Luiz Datena

O apresentador José Luiz Datena deve concorrer à presidência da República pelo PSL. É o que diz o presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivar (PE).

Segundo o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles , a filiação ao PSL foi acertada em jantar na noite dessa segunda-feria (28), que contou com a presença dos presidentes nacionais do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), e do PSL, Bivar.

Compareceram também o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (sem partido-RJ) e do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

“O Datena está se filiando ao PSL. Ontem, ele já comunicou aos amigos para transmitir sua filiação ao partido. Disse que já se considera filiado ao PSL”, disse Bivar ao Metrópoles .

Existe porém alguma chance de que a candidatura de Datena seja ao governo de São Paulo ou ao Senado, mas, segundo Bivar, a chance maior é pela presidência.