Marcello Casal Jr/Agência Brasil Sergio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro citou o caso do “serial killer do DF”, Lázaro Barbosa , morto após entrar em confronto com a polícia nesta segunda-feira (28) para pedir mudança no código penal.

“Urge mudar a lei para evitar novos Lázaros”, declara.

Confira o tuíte:

No projeto de lei anticrime,propusemos que presos perigosos só obteriam progressão de regime se presentes condições que assegurassem que não mais cometeriam crime.Não foi aprovado pela Câmara que entendeu suficiente boa conduta na prisão.Urge mudar a lei para evitar novos Lázaros pic.twitter.com/zSyZiOOGFE — Sergio Moro (@SF_Moro) June 28, 2021

O também ex-juiz federal da Vara de Curitiba, que comandou a Operação Lava Jato, e recentemente foi declarado “suspeito” pelo Supremo para julgar os processos do ex-presidente Lula (PT) , se refere na publicação a lei 8072, que se refere a crimes hediondos.

Aprovado na Câmara em 2019, o “pacote anticrime” proposto por Moro teve 11 pontos retirados apos discussões na Casa. Na epoca, o ex-ministro do governo Bolsonaro celebrou os "avanços importantes" aprovados por parlamentares.