Agência Brasil Ex-presidente Lula (PT)

O ex-presidente Lula (PT) repercutiu nesta sexta-feira (25) as cenas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tirando a máscara de uma criança durante evento no Rio Grande do Norte na última quinta (24).

“Bolsonaro não tem respeito pela vida”, acusa o petista, que pede que essa situação seja usada como prova de crime para a CPI da Covid no Senado pedir o impeachment do presidente.

Confira o tuíte:

Vi a imagem do presidente da República arrancando a máscara de uma criança de colo... Bolsonaro não tem respeito pela vida. Se a CPI precisava de um crime dele pra propor a cassação está feito. É um genocida. — Lula (@LulaOficial) June 25, 2021









Reprodução/redes sociais Presidente Jair Bolsonaro tira máscara de criança para tirar foto em evento no RN

Bolsonaro, que não usava máscara ao cumprimentar apoiadores, pegou uma criança no colo a pedido dos pais e tirou o equipamento facial da face do garoto para tirar fotos.

“Bolsonaro não tem estatura pra ser presidente. Não é possível que a gente continue com um cidadão desse governando o Brasil. E ele tá à vontade porque fala as besteiras dele, a gente fica respondendo o dia inteiro, e quem tá governando o Brasil é o Lira, o Pacheco e o Guedes”, critica Lula.