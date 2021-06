Reprodução: iG Minas Gerais Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se irritou durante atendimento aos jornalistas em Sorocaba, no interior de São Paulo nesta sexta-feira (25), quando questionado sobre as supostas irregularidades referentes à vacina Covaxin.

Questionado por uma repórter a respeito da questão da Covaxin , que é cercada de suspeitas de superfaturamento na compra das doses, e segundo o deputado Luis Miranda (DEM-DF), que irá depor na CPI da Covid nesta sexta (25), Bolsonaro teria sido avisado sobre as irregularidades, e o presidente se irritou.

Assista aos vídeos:



Em outro momento, Bolsonaro, na saída de uma cerimônia com representantes do agronegócio em Sorocaba , no interior paulista, cortou afala de jornalista e classificou as peguntas como “idiotas e ridículas”.

Lançamos aqui a campanha #BolsonaroChiliquento . Não aguenta ouvir uma pergunta que não seja da sua claque que já fica dando chilique. pic.twitter.com/YsC3T2QRHc — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) June 25, 2021





O presidente, mais uma vez, deixou de usar máscara em espaço público em São Paulo e feriu a lei do estado, que obriga o uso do equipamento facial.