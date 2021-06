Reprodução Bolsonaro e Fábio Faria em live

Bolsonaro negou, em live realizada nesta quinta-feira (24), que operários tenham feito um gesto com as mãos referindo-se ao ex-presidente Lula em foto feita durante visita à barragem de Oiticica, em Jucurutu, no Rio Grande do Norte.

Ao lado de Fábio Faria, o presidente disse, na foto abaixo, os trabalhadores estavam apontando para o céu, para Deus, e criticou a repercussão da imprensa.



Divulgação/Ministério do Desenvolvimento Regional Em evento com Bolsonaro no Rio Grande do Norte, operários teriam feito "L" em apoio a Lula









Você viu?













"Ô, pessoal da imprensa. Se vocês apoiam tanto assim o Lula, convida ele para dar um passeio em qualquer lugar, pode ser um lugar humilde igual ao que nós estivemos. Pode ser na Paulista, em Copacabana... Já que ele é tão bom assim. Vai ver como é que o povo o recebe.