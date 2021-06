Reprodução/Facebook Luis Miranda foi eleito deputado pelo DF em 2018, morando nos EUA

Nesta quarta-feira (23), o deputado Luis Claudio Miranda (DEM-DF) revelou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi avisado por ele e pelo servidor da Saúde, Luis Ricardo Miranda, seu irmão, a respeito de irregularidades no contrato de compra de vacinas da Covaxin por parte do Ministério da Saúde.

Luis Claudio Fernandes Miranda foi eleito deputado pelo Distrito Federal em 2018, mesmo morando nos Estados Unidos. Nas últimas eleições, ele teve 65.107 votos e ficou em 6º lugar na disputa pela Câmara dos Deputados.

Segundo entrevista dada ao G1 em 2018, o agora deputado se mudou para Miami em 2014, antes da Copa do Mundo. Ele disse que não conseguiu ficar no país vendo os gastos com o Mundial "enquanto a população sofria".

Miranda ficou famoso por dar dicas na internet de como empreender nos Estados Unidos, fazendo comparações sociais e econômicas entre o Brasil e o país norte-americano. Uma das suas bandeiras parlamentares, é a defesa de uma reforma tributária nos mesmos moldes adotados pelo presidente americano Donald Trump. Durante o horário eleitoral gratuito, ele posava ao lado de uma bandeira americana.

Em 2019, Miranda que é alvo de diversos processos judiciais e acusado de golpes milionários no Brasil e nos Estados Unidos, também foi acusado por realizar ameaças de morte ao empresário Sandro Silveira.

