Marcos Oliveira/Agência Senado Sergio Moro, ex-juiz da 13ª Vara Federal da Curitiba

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro se pronunciou pelas redes sociais nesta quarta-feira (23) logo após o Supremo Tribunal Federal ( STF ) votar pela suspeição do ex-juiz no processo do triplex do ex-presidente Lula (PT).

Moro elogiou os votos dos ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux , que foram contrários a suspeição, e disse “nunca houve qualquer restrição” à defesa de Lula.

Confira o tuíte:

Os votos dos Mins.Fachin, Barroso, Marco Aurélio e Fux,não reconhecendo vícios ou parcialidade na condenação por corrupção do Ex-Presidente Lula,correspondem aos fatos ocorridos e ao Direito.Nunca houve qualquer restrição à defesa de Lula,cuja culpa foi reconhecida por dez juizes — Sergio Moro (@SF_Moro) June 23, 2021





O juiz, responsável pela operação Lava Jato , foi considerado parcial para julgar Lula. A decisão que beneficiou o petista já havia sido tomada pelos ministros da 2ª turma, por 3 votos a favor contra 2 contra, em abril. E agora, nesta quarta (23), por 7 votos a 4, o plenário manteve a decisão.