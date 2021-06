Foto: Reprodução/Redes sociais Onça-pintada encontrada morta no Pantanal

A Polícia Federal abriu nesta segunda-feira (21) investigação para apurar as circunstâncias das mortes de duas onças-pintadas , com suspeita de envenenamento , em uma propriedade rural na região do Passo do Lontra, município de Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul . Os felinos foram encontrados sem vida na última quarta-feira (16).

Além das onças, outros 18 animais também estavam mortos na propriedade. De acordo com a PF, os agentes localizaram as carcaças de um bovino, de um cachorro do mato, de dois carcarás e de 14 urubus, todos em estado de decomposição .

Na quinta-feira (17), duas equipes da Polícia Federal e servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estiveram na propriedade para dar início às investigações.

"Os Policiais Federais realizaram diligências preliminares na propriedade rural, sendo realizados exames periciais de local e coleta de material com a finalidade de determinar as causas das mortes dos animais", informou a PF, em nota.