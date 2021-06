"Se pudermos, vamos investigar o Bolsonaro na CPI", afirma Renan Calheiros Segundo o relator da comissão, senador Renan Calheiros, ainda está em análise as competências da CPI para definir se chefes do executivo podem ser depor no Senado, e também se, mesmo sem depor, podem ser investigados

Por Pedro Jordão | 18/06/2021 12:30 -