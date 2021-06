Reprodução: iG Minas Gerais Ciro Gomes (PDT)



O presidente do PDT, Carlos Lupi, declarou que trabalha com a possibilidade de Ciro Gomes , potencial candidato à presidência pelo partido , de ter entre 15% e 20% das intenções de voto ate março de 2022, cerca de 7 meses que antecedem o primeiro turno das eleições .

“Nas últimas eleições ele já teve cerca de 13% dos votos validos. Não é difícil chegar a 15% ou 20%”, afirma Lupi em entrevista a Carta Capital.

Segundo dados da pesquisa presidencial divulgada pelo Datafolha em maio deste ano, Ciro Gomes está em 4º lugar nas intenções de voto, com 6% , ficando atrás do ex-juiz federal Sergio Moro, de Jair Bolsonaro (sem partido), 23% e de Lula (PT), com 41%.

Ciro, que vem centrando seus ataques ao ex-presidente Lula , ficou em 3º lugar na eleição de 2018, com 12,47% dos votos, tendo cerca de 13,3 milhões de votos válidos.