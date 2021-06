Reprodução/Flickr Dória confirma que disputará prévias do PSDB para se candidatar à presidência

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou em coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira (16), que disputará as prévias no partido para que possa disputar as eleições presidenciais em 2022.



Ao ser questionado sobre a entrevista que concedeu ao jornal A Folha de S.Paulo, em que expressa sua intenção de disputar a vaga tucana para o pleito nacional de 2022, Doria disse que "as prévias agregam, somam, fortalecem e ativam a candidatura do vencedor e, em nome do PSDB, poderá dialogar com os demais partidos para a disputa presidencial em 2022."



O governador também ressaltou que disputou e venceu as duas últimas prévias realizadas no PSDB - em 2016, para a disputa municipal em São Paulo; e em 2018, para a eleição estadual.







Para a Folha de S.Paulo, Doria também confirmou que irá disputar as prévias que irá definir o candidato do partido à presidência da República, "respeitando todos os candidatos. Mas vamos trabalhar pra vencer. E somar forças com todos para fortalecer a candidatura do PSDB. E ajudar o Brasil".