Senador Eduardo Braga (MDB-AM) exibiu à Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19 , nesta terça-feira (15), um vídeo que contradiz o depoimento do ex-secretário de saúde do Amazonas.

Renan Calheiros (MDB-AL) questionou ao depoente quantos dias o sistema de saúde do estado do Amazonas teria sofrido com a escassez de oxigênio. Em resposta, Marcellus Campêlo, declarou ter conhecimento de falta de oxigênio no sistema de saúde pública do estado entre os dias 14 e 15 de janeiro deste ano.

Entretanto, o senador Eduardo Braga solicitou que a Comissão exibisse o vídeo que iria expor a contradição no depoimento de Campêlo. O vídeo traz relatos de cidadãos indignados com a gestão da pandemia, em datas diferentes da atestada pelo ex-secretário, responsabilizando o poder público pelas mortes por falta de oxigênio.

Senador Eduardo Braga mostra vídeo que contradiz o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, mostrando que houve intermitência no abastecimento de oxigênio no dia 26 de Janeiro.



Senadora Eliziane Gama também expôs sua indignação com a declaração de Marcellus Campêlo. Senadora declarou que o desespero da populaão era "desalentador" e pediu para que o ex-secretário não "substime a capacidade de raciocínio e de humanidade" da Comissão.



Senadora completou que o "estado do Amazonas foi utilizado de cobaia para imunidade de rebanho" e manifestou sua opinião sobre o ocorrido.



"Isso é criminoso, isso é terrível, é desumano. É lamentável, secretário, é lamentável ouvir o que a gente tá ouvindo hoje nessa Comissão".