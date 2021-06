Reprodução Ex-secretário de saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo depõe nesta terça-feira (15)

O ex-secretário de saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo , depõe aos senadores membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta terça-feira, 15. O foco do depoimento é a crise do oxigênio que atingiu o estado no início do ano e a suposta corrupção no govenro na contratação de serviços para a saúde. Assista ao vivo:



Campêlo foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), a 4ª fase da Operação Sangria, no dia 02 de junho. Os agentes prenderam o então secretário na casa do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC). Ele ficou preso por cinco dias, quando pediu exoneração do cargo.

A Operação Sangria tinha como foco a investigação de supostas irregularidades durante a pandemia . Compras de respiradores e na prestação de serviços ao Hospital de Campanha Nilton Lins, fraudes em licitações e possíveis desvios de recursos públicos estavam 'na mira' da PF. Na última semana, a comissão parlamentar de inquérito aprovou a quebra de sigilo telefônico e telemático de Campêlo .