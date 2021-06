POOL/AFP Rainha Elizabeth II recebeu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e a primeira-dama, Jill, no Castelo de Winsdor

Neste domingo (13), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, foram recebidos pela Rainha Elizabeth II, no Castelo de Windsor. Nos últimos três dias, o líder norte-americano participou de uma reunião do G7 na Cornualha, no sudoeste da Inglaterra.

De acordo com o cronograma, os três tomaram chá e conversaram por cerca de 40 minutos antes dos Bidens partirem do Reino Unido para Bruxelas, a próxima etapa de sua turnê europeia de oito dias.

O encontro com Joe Biden aconteceu um dia depois da comemoração oficial do aniversário de Elizabeth, muito limitado este ano devido à pandemia.

Desde o março do ano passado, a rainha realizou a maioria de suas reuniões virtualmente, incluindo audiências com embaixadores estrangeiros. Vacinada com a segunda dose da vacina contra o coronavírus no fim de março deste ano, a monarca de 95 anos vive retirada no castelo de Winsdor desde o início da pandemia.

Na sexta-feira (11), líderes participantes da cúpula do G7 foram recebidos na região inglesa da Cornualha, pela rainha, seu filho Charles, herdeiro do trono, e outros membros da família real.

Essa foi uma de suas primeiras aparições públicas após o funeral de seu marido, o príncipe Philip, em abril e seu compromisso mais importante desde a abertura da sessão parlamentar em Londres em 11 de maio.



Durante os 69 anos de seu reinado, a rainha britânica se reuniu com todos os presidentes americanos, exceto Lyndon B. Johnson (1963-1969).



Donald Trump fez uma visita de Estado polêmica ao Reino Unido em junho de 2019 e foi recebido por Elizabeth II no Palácio de Buckingham.