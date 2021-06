Reprodução/Flickr Israel oficializa Naftali Bennett como novo premiê e põe fim a 'era Netanyahu'

O Parlamento de Israel oficializou, neste domingo (13), a troca no comando do país após 12 anos. A "coalizão de mudança" - formada por rivais ideológicos de Netanyahu - ratificou o ultradireitista Naftali Bennett como novo primeiro-ministro.



A formação do bloco que permitiu a troca do premiê envolveu três partidos de direita, dois de esquerda, dois de centro e um árabe. Era necessária a coalizão de 61 deputados do 120 eleitos. A votação ocorreu antes das 21h no horário local e foi aprovado com os votos de 60 parlamentares. Outros 59 votaram contra e um congresista de absteve.

O grupo formado por oposicionistas de Netanyahu pôs fim a um imbróglio que Israel vivia desde as últimas quatro eleições. No último pleito, o Likud - partido o qual Benjamin faz parte - surpreendeu ao se unir com o Raam - partido árabe.

De acordo com o acordo firmado neste domingo, Naftali ficará no cargo de primeiro-ministro pelos próximos 18 meses. Após o período, um ex-apresentador de telejornal conhecido como Lapid assumirá a função.





O novo grupo político que irá comandar Israel prometeu reduzir a criminalidade nas cidades árabes e apoiar os direitos da população LGBTQI+.