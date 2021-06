Reprodução/Foco do Brasil Ministro Ricardo Salles participa de ato ao lado do presidente Jair Bolsonaro

Neste sábado (12), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles participou da ' motociata' a favor do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo . Na ocasião os dois estavam sem máscara. Além dele o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas , e o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes , estavam ao lado de Bolsonaro. Alguns deputados federais também participaram do evento

Salles foi autuado por descumprir o decreto nº 64.959 do Estado de São Paulo que torna obrigatório o uso de máscara de proteção em espaços de acesso aberto ao público e em vias públicas. Além dele, o presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes também receberam autuações no valor de R$ 552,71 pelo não uso da máscara.

Investigado pela Polícia Federal por suspeita de facilitar a atuação de madeireiros que atuam ilegalmente na Amazônia, o ministro acompanhou o presidente no discurso no final do ato.

Além disso, segundo o Ministério Público Federal, o ministro favoreceu um grupo empresarial que detêm concessões de pontos comerciais no Cristo Redentor , no Rio de Janeiro (RJ), e que é responsável pelo transporte de vans que levam a maior parte dos turistas ao monumento. As informações são de documentos obtidos pelo Jornal Nacional.