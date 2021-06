Reprodução Redes Sociais Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) entra em avião comercial e recebe gritos de "mito" e "genocida" de passageiros

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) entrou de surpresa em um avião comercial no aeroporto de Vitória na manhã de sexta-feira (11).

Bolsonaro cumprimentou e tirou foto com parte dos passageiros e da tripulação, e ouviu palavras de apoio e de crítica. O presidente estava usando máscara na maior parte do tempo.

O vídeo do episódio foi publicado pelo canal do Youtube Foco do Brasil. Na parte da frente do avião, Bolsonaro acenou para os passageiros e tirou algumas fotos.

Diversos dos presentes gritaram palavras de apoio. Aos que o criticaram, o presidente disse que deveriam utilizar um jegue como meio de transporte. A interação durou menos de dois minutos.

"Quem fala "Fora Bolsonaro" deveria estar de jegue viajando. (Quem fala) "Fora Bolsonaro" devia estar viajando de jegue, não de avião. Para ser solidário com o candidato deles", disse.

Outro video que viralizou nas redes sociais mostram diversos passageiros entoando gritos contrários ao presidente:

Ela deixou eu postar o vídeo kkkkkkk

— João (@Lil_John97) June 11, 2021

Bolsonaro foi ao Espírito Santo para realizar entrega de um conjunto habitacional em São Mateus. No lado de fora do aeroporto de Vitória, o presidente causou aglomeração e interagiu com apoiadores, dessa vez sem máscara.

Como o GLOBO mostrou, o presidente já participou de pelo menos 84 aglomerações desde que a Organização Mundial da Saúde ( OMS ) declarou a pandemia da Covid-19 em 11 de março do ano passado. Em média, o chefe do Executivo brasileiro esteve presente em uma concentração de pessoas a cada 5,3 dias, algumas delas registradas na mesma data.