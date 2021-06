Agência Câmara Deputado Junior Bozzella (PSL-SP)

O deputado federal Júnior Bozzella , vice-presidente nacional do PSL, partido onde o presidente Jair Bolsonaro se elegeu em 2018, declarou nesta quinta-feira (10) que votará em Lula (PT) caso o petista enfrente Bolsonaro no 2º turno das eleições em 2022.

Todavia, o parlamentar declarou que assim como o PSL e outros partidos de centro-direita, trabalha para surgir uma “terceira via” para disputar o pleito contra Bolsonaro e Lula, que ate o momento, polarizam as intenções de voto.

“Eu sou contra anular voto, porque alguém tem que ganhar a eleição, não adianta de nada”, diz Bozzella em entrevista ao Congresso em Foco. “Mas tenho certeza de em quem não vou votar, sei quem me decepcionou, quem me frustou. Sou contra a esquerda e a radicalização, mas no momento em que a gente vive, com a falta de opção de alternância, onde enfrentamos um presidente extremamente perigoso, quem tem o sentimento de pátria e de racionalidade mínima no país deve enxergar isso”, completa, se referindo a Bolsonaro nas críticas.

Ex-aliado do presidente, o deputado ainda acredita que um candidato do “centro democrático ” poderá surgir como alternativa, mas ele faz elogios ao ex-presidente Lula, a quem acredita que “tem muito a contribuir com o processo democrático:

“Os últimos ex-presidentes, como o Lula, FHC, Temer, tem um processo de amadurecimento muito além dos demais”, analisa.