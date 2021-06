Reuters/Adriano Machado Presidente Jair Bolsonaro

Após declarar que desobrigará o uso de máscaras em plena a pandemia de coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de críticas de políticos. Na tarde desta quinta-feira (10), o presidente disse que pediu para ministro Marcelo Queiroga editar as medidas de uso obrigatório do equipamento de segurança para aqueles que já tenham sido vacinados contra Covid-19 ou sido infectados pelo vírus.

Bolsonaro não deu mais detalhes sobre como a "desobrigação" ocorrerá, já que, a respeito do uso de máscaras, não há uma norma federal, apenas decretos estaduais e municipais.

Nas redes sociais, o presidente foi referido como “criminoso”, “psicopata”, “assassino”, e “genocida” por políticos.

- Diferente do que Pazuello e Queiroga insistiram à CPI, o Presidente interfere no MS.



- O Presidente quer desobrigar o uso de máscara diante de 479.791 mortes por covid no país!



Uma demonstração clara de como o negacionismo está MATANDO o nosso POVO! https://t.co/7DIDG1sxmV — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) June 10, 2021

Criminoso! Assassino! Bolsonaro quer levar mais brasileiros à morte com suas atitudes anticientíficas. Quem já teve Covid ou foi vacinado continua sendo um possível vetor de contaminação para outras pessoas. Usar máscaras salva vidas! — Ciro Gomes (@cirogomes) June 10, 2021

O uso de máscara deve tornar-se símbolo de oposição a este incapaz que nos governa. Como as camisetas de luto nas vésperas do impeachment d Collor. Quando o Congresso perceber que o país ignora as ordens de Bolsonaro e reage em protesto, começará a se mover p derrubar o assassino — Kim Kataguiri 🇧🇷 (@KimKataguiri) June 10, 2021

Bolsonaro acabou de dizer que o ministro da saúde assinou uma portaria que retira a obrigatoriedade da máscara para pessoas vacinadas ou que “já foram contaminadas”. A pena do Brasil por manter um genocida no poder será pandemia perpétua! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) June 10, 2021

Jair Bolsonaro é um criminoso com traços de psicopatia grave que insiste em medidas que aumentem a propagação do vírus e aumente o número de mortos e contaminados. É um genocida perverso que entrará para história como um dos governantes mais cruéis e insanos que já existiu. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) June 10, 2021





Em nota, o líder da Oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) afirmou que "É inacreditável que, mesmo com o país tendo mais de duas mil mortes de COVID-19 na véspera, o presidente continue se dedicando a boicotar as medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Se de fato Bolsonaro apresentar qualquer medida desobrigando o uso de máscara, que é uma determinação de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, usaremos todos os recursos cabíveis, no Legislativo e no Judiciário, para impedir mais este absurdo. O uso de máscara salva vidas e boicotar isto é trabalhar pela morte do nosso povo”.

Mas, em meio a tantos tuites, houve quem concordasse com a proposta. O vereador de Fortaleza, Carmelo Neto, declarou seu apoio.

URGENTE: Presidente Bolsonaro anuncia que Ministério da Saúde irá emitir parecer visando desobrigar do uso de máscara as pessoas que já foram vacinadas contra o vírus. Eu apoio! E você? — Carmelo Neto (@carmelonetobr) June 10, 2021