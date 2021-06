Jefferson Rudy/Agência Senado Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou nesta quinta-feira que vai pedir a convocação de executivos da empresa farmacêutica EMS. Ele também vai solicitar a quebra de sigilo da EMS e da Apsen . Reportagem do GLOBO publicada nesta quinta mostrou que o presidente Jair Bolsonaro atuou diretamente em favor das duas empresas privadas solicitando ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em abril do ano passado que acelerasse a exportação de insumos para a fabricação de hidroxicloroquina, medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid-19.

"Estou protocolando e solicitando que seja colocado na pauta para a apreciação na semana que vem os requerimentos de convocação de executivos da EMS e da quebra de sigilos das empresas Apsen e EMS em decorrência dos notórios acontecimentos e elementos e indícios que temos no âmbito desta comissão", disse Randolfe.

Um telegrama secreto do Ministério das Relações Exteriores em posse da CPI da Covid no Senado e obtido pelo GLOBO contém a transcrição do telefonema feito por Bolsonaro no qual o presidente cita nominalmente as empresas EMS e Apsen ao pedir que a Índia liberasse a exportação dos produtos . Senadores da comissão avaliam que a ligação é prova importante do envolvimento pessoal do presidente com o fornecimento para o Brasil do remédio sem eficácia.