Carolina Antunes/Presidência/01-03-2020 O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) condecorou a própria esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, com a Ordem do Mérito da Defesa, em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira, 10, em comemoração aos 22 anos de existência do Ministério da Defesa.



A decisão de condecorar a esposa foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira, 07, junto de outros que também receberam a condecoração, entre ministros e o comandante que livrou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de uma punição do Exército .



A primeira-dama recebeu a homenagem no grau de Grande-Oficial, o mais baixo de cinco graus da Ordem do Mérito da Defesa. O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, foi condecorado com o grau mais alto.



Também foram condecorados os ministros: Carlos Alberto França (Relações Exteriores); Anderson Gustavo Torres (Justiça e Segurança Pública); Milton Ribeiro (Educação); Marcelo Queiroga (Saúde); Gilson Guimarães (Turismo); Fábio Faria (Comunicações); Flávia Arruda (Secretaria de Governo); e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional). Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também foram condecorados.

A Ordem do Mérito da Defesa é uma honraria concedida a autoridades e personalidades militares e civis que prestam relevantes serviços ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas do Brasil.



- Com informações do portal Metrópoles.