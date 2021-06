O Antagonista Relator da CPI Renan Calheiros





Relator da Comissão de Inquérito Parlamentar da Covid-19 , Renan Calheiros (MDB-AL), acusou o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, de mentir sobre a negociação com o Instituto Butantan para a compra de doses do imunizante da CoronaVac .

Em posse de vídeo enviado por internautas e pela equipe de checagem de fatos, Renan afirma ter contradições na fala de Élcio Franco, que no vídeo afirmou não ter intenção de compra de vacinas chinesas. Veja:

Em posse de vídeo de equipe de checagem de fatos, Renan Calheiros acusa o ex-secretário de mentir na CPI da Covid.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado #CPIdaCovid





Anteriormente à exibição do vídeo, Élcio havia sido questionado sobre o cancelamento das nagociações com o Butantan para aquisição do imunizante. Para contextualizar sua pergunta, o relator da Comissão exibiu um vídeo que o então ministro Pazuello afirmava que "um manda e outro obedece", sobre o Ministério da Saúde não comprar o imunizante sob ordens do presidente Jair Bolsonaro .