Fellipe Sampaio /SCO/STF Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

O ministro Marco Aurélio Mello , decano do Supremo Tribunal Federal (STF) disse ser contrário à convocação de governadores e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para depor na CPI da Covid. As informações são do jornalista Igor Gadelha.

“Quanto ao presidente da República, é algo que é impensável . Não há como convocar-se o presidente da República. Aliás, só faltava essa”, afirmou o ministro a coluna do Metrópoles.

Mello ressaltou que para um presidente da República ser investigado, é necessária autorização da Câmara dos Deputados, com apoio de 342 dos 513 parlamentares da Casa . Para ele, governadores também não podem ser convocados.

“Os estados gozam de autonomia, e aí não se coaduna com a Federação a CPI convocar governador, quer como investigado ou testemunha”, disse.

Na semana passada, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI, apresentou o requerimento para convocação de Bolsonaro , mas ele ainda não foi votado.