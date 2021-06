Pablo Jacob/Agência O Globo O senador Flávio Bolsonaro





O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) recebeu em casa, o secretário Especial da Receita Federal , Tostes Neto, em setembro de 2020, segundo documento enviado à Câmara dos Deputados em Brasília. De acordo com o site "Carta Capital", o ofício chegou à Câmara após um Requerimento de Informação protocolado pela deputada federal Natália Bonavides (PT-RN). A informação é do Estado de Minas.

O ofício da Receita detalhou o tema das reuniões : “dizem respeito à situação fiscal de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao senador Flávio Nantes Bolsonaro”, e “notícias sobre suposta atuação irregular de servidores da Receita Federal”.

De acordo com a reportagem, o senador (ou sua defesa) teria tido três encontros com representantes da Receita: em 26 de agosto, em 4 de setembro e em 17 de setembro de 2020, este último com a presença do senador .



Flávio Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o assunto.